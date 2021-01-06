Семьи Алтайского края, в которых растут дети с целиакией, получили безглютеновую муку. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.При целиакции наблюдается непереносимость глютена – белка, который содержится в злаковых культурах. Безглютеновая мука – недешевое удовольствие, в рознице цена за килограмм превышает 700 рублей. Муку используют для приготовления в домашних условиях хлеба и выпечки.– Крупная поставка специализированной муки стала возможной благодаря краевому марафону «Поддержим ребенка», пожертвованиям социально ориентированных предприятий региона и неравнодушных жителей края, – сообщают в пресс-службе краевой администрации.Оператором проекта выступил краевой детский фонд. Упаковки с мукой передали семьям из Рубцовска, Бийска, Змеиногорска, Горняка, Новоалтайска, Первомайского, Мамонтовского, Шелаболихинского, Петропавловского, Троицкого и других районов края. Всего продукт получили 130 семей.