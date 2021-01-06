В Алтайском крае выставили на продажу мараловодческую ферму. Объявление разместили на сайте «Авито».Фермерское хозяйство находится в 90 км от Белокурихи в «живописной горно-холмистой местности», как заявляет автор объявления. Продавец сообщает, что место подходит для разведения крупного рогатого скота, лошадей, маралов и пятнистых оленей, рыбы. Пастбища разбиты на пять огороженных парков, в каждом из них протекают ручьи. На территории есть хозяйственные постройки и офис мараловодов. Предприятие полностью укомплектовано с/х техникой и оборудованием.Помимо фермерских благ, продавец предлагает благоустроенную базу с плодоносящим садом и придомовым хозяйством. У фермы, по словам собственника, уникальное местоположение, окруженное горной цепью с трех сторон.Общая цена за все выше перечисленное – 55 млн рублей. Объявление выставлено 30 декабря 2020 года.