В 2020 году Министерство образования Алтайского края выполнило свыше 100 поручений президента России, сообщает пресс-служба правительства региона. Из них 40 поступило в прошедшем 2020 году, остальные находятся на исполнении с предыдущих периодов.Как поясняют в пресс-центре краевой администрации, поручения и указания главы государства касаются реализации национальных проектов «Образование» и «Демография». Это и создание новых мест в школах и детских садах, организации бесплатного горячего питания для учеников младших классов, предоставление жилья по программе «Земский учитель», развитии среднего профессионального образования в Алтайском крае по стандартам WorldSkills Russia.– Все поручения и указания Президента Российской Федерации, по которым в 2020 году наступили плановые даты, своевременно исполнены региональным Министерством образования и науки, – обращают внимание в пресс-службе правительства.Сейчас идет работа уже по другим поручениям президента.