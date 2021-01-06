За прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано 205 новых случаев инфицирования коронавирусом. Общее число зараженных перевалило за 34 тыс.Выздоровели и выписались из больниц 220 пациентов. Умерли 13 человек. В восьми случаях причиной смерти стал непосредственно COVID-19. За все время пандемии в регионе скончались 1618 человек с коронавирусом, все взрослые. Ковид стал причиной смерти в 934 случаях, в остальных специалисты установили иные причины летального исхода.Как сообщает региональный оперштаб, по состоянию на 6 января в ковидных госпиталях на лечении находятся 1796 человек с коронавирусом. Также там лежат 1 059 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.На сегодняшний день в крае насчитывается 398 тяжелобольных пациентов, из них 104 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. В ковидных госпиталях остаются свободными 1338 койко-мест.Остальные заболевшие лечатся на дому. Из них 23 человека болеют коронавирусом бессимптомно, у 645 диагностирована вирусная пневмония, сходная с COVID-19.