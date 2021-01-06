6 января в Алтайском крае морозы наконец-то отступят, и температура поднимется чуть выше. О погоде на сегодня сообщают в региональном Гидрометцентре.По прогнозу синоптиков, сегодня, 6 января, в Алтайском крае температура воздуха составит -22, -27 градусов. Местами столбик термометра поднимется до -15, -20 градусов. День пройдет без осадков. Местами ожидается изморозь, возможен туман. На дорогах образуется гололедица. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с.В Барнауле днем будет -22, -24 градуса, без осадков. В утренние часы местами возможна изморозь. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с.Напомним, ранее сообщалось, что на ряде метеостанций Алтайского края в конце декабря были зафиксированы новые рекорды абсолютного минимума температуры за все время метеонаблюдений. В Барнауле был побит рекорд 1920 года, когда температура 27 декабря опустилась до -41,4, в этом году столбик термометра показал -41,7.