В новогодние праздники на Алтае выросло число обморожений. Из-за этого краевой Центр термических поражений на сегодняшний день перегружен, сообщают «Вести Алтай».Каждый день за медицинской помощью обращаются до пяти пациентов с холодовыми травмами. Только с 1 января госпитализировано 11 человек с обморожениями, причем трое из них – дети.– По статусу 40 пациентов должно быть. У нас 49 пациентов. Из них с отморожениями только 17 человек лежат в отделении. Если такая будет поступательная тенденция людей, то мы можем захлебнуться просто, – говорит журналистам Виктор Сигитов, заведующий ожоговым отделением Центра термических поражений.В 99% случаях пациентами с обморожениями оказываются люди в нетрезвом состоянии. Большинство встречается с медиками уже на этапе, когда требуется оперативное вмешательство.Тем временем морозы в Алтайском крае, по прогнозу синоптиков, продержатся, как минимум до 6 января.