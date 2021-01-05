Из-за новогодних праздников в Алтайском крае изменилось расписание движения пригородных поездов. Как сообщают в пресс-службе правительства региона, часть из них отменили.с 1 января 2021 года отменили поезда:– №6233 сообщением Аламбай - Барнаул (отправление в 3 часа 25 минут, прибытие в 7 часов 5 минут);– №6001 сообщением Озерки - Барнаул (отправление в 5 часов 35 минут, прибытие в 6 часов 55 минут);– №6003 сообщением Усть-Тальменская - Барнаул (отправление в 6 часов 57 минут, прибытие в 8 часов 43 минуты);– №6006 сообщением Барнаул - Красный Боец (отправление в 6 часов 24 минуты, прибытие в 8 часов 21 минуту);– № 6005 сообщением Красный Боец - Барнаул (отправление в 10 часов 5 минут, прибытие в 12 часов);– №6222 сообщением Барнаул - Тягун (отправление в 7 часов 31 минуту, прибытие в 10 часов 39 минут);– №6221 сообщением Тягун - Барнаул (отправление в 12 часов 31 минуту, прибытие в 15 часов 50 минут);– №6111 сообщением Барнаул - Ребриха (отправление в 9 часов 4 минуты, прибытие в 12 часов 6 минут);– №6112 собщением Ребриха - Барнаул (отправление в 13 часов 38 минут, прибытие в 16 часов 36 минут).С 1 по 10 января отменили электропоезда:– №6021 сообщением Озерки - Барнаул (отправление в 4 часа 34 минуты, прибытие в 5 часов 56 минут);– №6101 сообщением Депо - Барнаул (отправление в 7 часов 6 минут, прибытие в 7 часов 45 минут);– №6020 сообщением Барнаул - Красный Боец (отправление в 18 часов 36 минут, прибытие в 20 часов 36 минут);– №7105 сообщением Заринская - Барнаул (отправление в 6 часов 50 минут, прибытие в 8 часов 25 минут).Расписание остальных поездов осталось без изменений.