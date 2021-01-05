В Змеиногорске сотрудники ДПС помогли мужчине выбраться из снега. В лютый холод он забуксовал неподалеку от биатлонного полигона и не мог выбраться самостоятельно. Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, инцидент произошел 2 января.Увидев попавшего в беду мужчину, инспекторы ДПС лейтенант полиции Сергей Жирнов и младший лейтенант полиции Александр Белоусов незамедлительно подъехали к нему.– При помощи троса они зацепили застрявший автомобиль за служебный УАЗ Патриот и вытянули его из снежного плена на проезжую часть. Уже отчаявшийся в самостоятельных попытках выбраться из снежного плена водитель внедорожника поблагодарил сотрудников Госавтоинспекции за своевременную помощь и продолжил свой путь, – сообщают в пресс-службе регионального ГУ МВД.В полиции рассказывают, что из-за морозов и снегопадов даже опытные водители зачастую не могут справиться с гололедом и снежными заносами.