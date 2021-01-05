За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили еще 209 новых случаев заболевания коронавирусом. Из больниц по выздоровлению выписались 168 пациентов. Общее число заболевших коронавирусом приближается к 34 тысячам. Умерло 15 человек. Из них от коронавируса скончались девять пациентов. В остальные случаях установлены иные причины смерти.Как сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией, на сегодняшний день в ковидных госпиталях лечатся 1830 пациентов с коронавирусом. Помимо этого, там находятся еще 1054 человека с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. По последним данным, в крае насчитывается 391 тяжелобольной пациент, 107 человек подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 1309 койко-мест остаются в резерве.Остальные заболевшие коронавирусом лечатся дома. Из «надомных» пациентов 28 человек болеют коронавирусом бессимптомно, 511 проходят амбулаторное долечивание с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.