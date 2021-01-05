В Алтайском крае продолжают расти цены. В ноябре годовая инфляция возросла до 5,2%, сообщают «Вести Алтай». Для сравнения, в октябре этот показатель был практически в полтора раза ниже – 3,9%. Темпы роста оказались выше, чем по Сибири в целом.Специалисты объясняют это совокупностью неблагоприятных факторов. Прежде всего, это коронавирус. Уже после - ослабление рубля, чрезвычайно жаркое лето и, как следствие, засуха и сокращение урожая. Именно это, по словам экспертов, и привело к росту цен на хлеб и муку. Именно цены на продовольствие выросли больше всего в ноябре – до 7,2% после 5,1% в октябре.Непродовольственные товары тоже подорожали, но не сильно. Как рассказала журналистам Светлана Шишкина, начальник экономического отдела Отделения Барнаул Сибирского ГУ Банка России, незначительно поднялись цены на одежду и услуги, а парфюм и смартфоны и вовсе подешевели.