1 577 зараженных коронавирусом умерли с начала пандемии на Алтае. Из них непосредственно от инфекции скончались 907 человек; у 670 выявили иные причины смерти.Общее число заболевших составляет 33 542 человека, в том числе 2 219 детей, выздоровевших - 30 093 человека.За сутки зарегистрировано 208 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи), выздоровело 233 пациента, умерло 14, от COVID-19 – девять.- В Барнауле выявлен 61 новый случай заражения, в Бийске – 24, в Рубцовске – 14, в Павловском районе – 13, в остальных территориях - шесть и менее случаев, - сообщили в региональном оперштабе.Сейчас на лечении в инфекционных госпиталях с коронавирусной инфекцией лежат 1746 человек. Плюс к ним 1 101 пациент с вирусной пневмонией. Тяжелобольных – 401, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 103.Минздравом края развернуто 4 193 койки, в резерве остается 1 346, отметили в оперативном штабе.