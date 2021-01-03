Фотограф из Барнаула Антон Мелешкин смонтировал видеоролик с кадрами из разных стран и городов России. Видео, опубликованное в паблике \\"Барнаул 22\\", он назвал \\"Мой год\\".Антон занимается аэросъемкой. В этих путешествиях он побывал в 2020 году. В частности, он посетил Чехию (Прагу), Нидерланды (Киндердейк), Бельгию (Антверпен), Горный Алтай, Ростов Великий, соленые озера, моря, также на кадрах - алтайский Заринск.Пользователи паблика восхитились аэросъемкой:- Человек создал красоту, отличное видео, озвучил прекрасной музыкой, философский трек без вокала. Смотрел, и многие кадры хотелось увидеть дольше. Надо же так видеть кадр, так собрать всё воедино, - удивился один из комментаторов.В паблике посчитали, что это видео мотивирует на путешествия и пожелали всем побольше путешествовать в 2021 году.