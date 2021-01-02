С 1 января на автобусных рейсах «Барнаул – Междуреченск» можно воспользоваться скидкой.Такую возможность предоставляют студентам высших и средних специальных учебных заведений. Размер скидки при этом составляет 25%. Рейсы выполняют Междуреченский ГПАТП Кузбасса и ООО «Алтайский перевозчик». Причем воспользоваться льготой можно до 1 июня 2021 года. А вот на период летних каникул (до 31 августа) будет взиматься полная стоимость.Для того, чтобы воспользоваться предложением, помимо паспорта при покупке билета при себе необходимо иметь действующий документ, подтверждающий статус студента.Автобус выезжает из Барнаула в 8.05 утра. Стоимость полного билета составляет 1288 рублей.Ознакомиться с полным перечнем льгот, действующих в настоящее время, и маршрутов, на которых они применяются, можно на сайте Барнаульского автовокзала в разделе «Информация для пассажиров» — «Льготы, установленные перевозчиками».