Число умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 2 января 2021 года увеличилось еще на девять случаев и составило 1563.Как сообщает оперативный штаб региона, все десять человек скончались непосредственно от коронавируса. Таким образом, на сегодняшний день опасная инфекция унесла жизни 898 жителей Алтайского края, еще 665 умерли по иным причинам. Все жертвы COVID-19 взрослые люди. Детей среди погибших нет.Продолжают лечение в ковидных госпиталях 1796 пациентов с лабораторно подтвержденным вирусом, а также 1061 человек с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.Из них «тяжелых» - 401, на аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 116.Дома терапию получают 30 бессимптомных носителей, а также 791 пациент с пневмонией.За все время наблюдения в Алтайском крае были выявлены 33 334 человек с вирусом. Из них выздоровели 29 860.