В субботу, 2 января, на горнолыжном комплексе «Мишина гора» в Алтайском крае пройдет праздник в честь открытия сезона.На сегодняшний день для гостей открыты две трассы – длиной 980 метров (с перепадом высот 225 метров), а также тюбинговая трасса с беби-лифтом.- Трассы аттестованы FIS для спортивных соревнований в дисциплине слалом, относятся к среднему уровню сложности и имеют выкат 1200 метров, - рассказывают в Алтайтурцентре.На этом работа на комплексе не прекратится. В этом году там должны построить сноупарк на две тысячи метров. Там будут и трамплины и перила.Инфраструктура также готова к приему отдыхающих. Для гостей имеется парковка, сервисный центр, где можно взять в аренду инвентарь, есть туалеты и интернет. Те, кто пока еще неуверенно чувствует себя на лыжах или сноуборде, могут позаниматься с инструктором. А после катания согреться в кафе.Комплекс «Мишина гора» работает ежедневно с 9 до 17 часов, во вторник - с 11 до 17 часов. Понедельник - выходной.