Жители Барнаула рассказывают о кучах брошенных новогодних елок, которые предприниматели не успели продать 31 января, а утилизировать не захотели. Теперь они просто валяются там, где их пытались реализовать.Обо всем этом жители города рассказывают в социальных сетях. Так одно из «кладбищ» елок было замечено на Тимуровской, 21. Как предполагает участница сообщества «Инцидент Барнаул» Оксана, вот эту кучу по всей видимости не смогли продать и поэтому просто бросили.Такая же ситуация сложилась на улице Георгиева. Причем такое происходит из года в год. Предприниматели до последнего не хотят сбивать цену, видимо надеясь на то, что удастся продать подороже, а в итоге бросают весь товар. Хотя иногда все же бывают и разумные торговцы.- У меня дочь вечером за 300 выклянчила у продавца. Хорошо на месте хозяин точки был. 1.5 метровую забрали. Он на уступок пошёл, знал, что не продаст всё. Красавчик мужик, - пишет Алексей Юрьев.Стоит надеяться, что администрация города обратит внимание на такие случаи в впредь не будет выдавать разрешение на торговлю таким предпринимателям, которые даже не смогли сдать нераспроданные елки на переработку.