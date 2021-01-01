Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 1 января 2020 года увеличилось еще на 212 и составило 33 124.По данным оперативного штаба региона, за минувшие сутки новые случаи были зарегистрированы в следующих населенных пунктах: Барнаул – 58, Рубцовск – 18, Бийск и Славгород – по 16 заболевших, Новоалтайск – 8, Заринск, Локтевский и Павловский районы – по 5 заболевших, Михайловский, Первомайский районы – по 4 заболевших, Алейск, Благовещенский, Калманский, Мамонтовский, Родинский, Романовский, Рубцовский, Тальменский районы – по 3 заболевших, Бурлинский, Волчихинский, Завьяловский, Змеиногорский, Каменский, Краснощековский, Кулундинский, Немецкий национальный, Новичихинский, Ребрихинский, Табунский, Топчихинский, Третьяковский, Усть-Пристанский, Шипуновский районы – по 2 заболевших, Алейский, Баевский, Быстроистокский, Егорьевский, Залесовский, Заринский, Зональный, Ключевский, Косихинский, Крутихинский, Курьинский, Тогульский, Троицкий, Тюменцевский, Угловский, Усть - Калманский, Целинный, Чарышский, Шелаболихинский район – по 1 заболевшему.В это же время выздоровели еще 223 пациента. Таким образом, общее число вылеченных составило 29 710. А вот статистика летальных случаев также выросла – за сутки зарегистрировано 14 смертей (общее – 1553).