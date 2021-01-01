Госавтоинспекция Алтайского края составила статистику аварий, произошедших с участием «молодых» водителей. За 11 месяцев 2020 года они совершили 111 ДТП.В статистике учитывались водители, стаж которых составляет менее двух лет. Они относятся к категории «молодых». В 111 авариях, где участниками были так называемые «чайники», погибли четыре человека, а травмы получили 152. Степень тяжести различная.Одно из последних ДТП произошло 22 декабря в Барнауле. 18-летний водитель, который только в 2020 году получил права, сбил на нерегулируемом пешеходном переходе девочку. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь, но к счастью, не серьезная – госпитализация ребенку не потребовалась.- Госавтоинспекция Алтайского края обращается к «молодым» водителям с просьбой быть более осторожными и внимательными на дороге, выбирать скорость движения не только в соответствии с требованиями ПДД, но и с учетом состояния проезжей части, видимости и конкретной обстановки на дороге, - говорится в обращении ведомства.