Дорожная служба Барнаула вне зависимости от новогодних выходных заступила на службу в круглосуточном режиме.Бригады МБУ «Автодорстрой» перешли на работу в две смены. В их составе специалисты на дорожной технике, также будет привлекаться ручной труд. С 31 декабря по 3 января включительно планируется выход 32 единиц техники в смену. А далее до 11 января ее число увеличится до 140 единиц в смену. Как сообщают в пресс-центре городской администрации, будет использоваться как личная, так и привлеченная техника сторонних организаций.- Назначены ответственные дежурные из числа инженерно-технической службы как по учреждению в целом, так и на каждом дорожно-эксплуатационном участке. В случае сильных снегопадов и метелей дорожная служба обеспечит максимальный выход рабочих и спецтехники. Также организовано дежурство спецтехники и аварийных бригад для очистки дорожного полотна в случае порывов на коммунальных сетях, - отмечают в мэрии.