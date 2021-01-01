В Республике Алтай утвердили обвинительное заключение в отношении 41-летнего жителя Усть-Канского района, который, предположительно, убил человека за неправильный выпас домашнего скота.Следствие установило, что инцидент произошел 20 апреля 2020 года. Обвиняемый поссорился с местным 53-летним жителем. Поводом для разборок послужил тот факт, что потерпевший якобы пас скот на паевые землях.Обвиняемый взял нож и ударил своего оппонента в грудь. От полученного ранения тот скончался, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.Уголовное дело было возбуждено по статье «Убийство». Так как данное преступление относится к категории особо тяжких, то если на суде вина будет доказана, то задержанному грозит до 15 лет лишения свободы с последующим ограничением свободы на срок до двух лет, либо без такового.