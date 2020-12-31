В Республике Алтай зарегистрировано массовое отравление подростков.О происшествии следственным органам стало известно из сообщений в ряде СМИ региона. Журналисты рассказали, что после обеда в одном из кафе Горно-Алтайска с отравлением к медикам обратились десять несовершеннолетних.По данному сообщению следственными органами следственного управления СК России по Республике Алтай было организована доследственная проверка. На сегодня установлено, что в период 23-25 декабря в республиканскую больницу действительно обратились десять подростков. Все они были в одной компании и отмечали в кафе день рождения приятеля.У пострадавших и персонала указанного кафе взяли анализы и у всех были обнаружены РНК норовируса.- Течение заболевания проходило преимущественно в легкой форме, в настоящее время все выздоровели, - добавляют в пресс-службе СУСКа.Тем не менее, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.