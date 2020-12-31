В Алтайском крае продолжается прививочная кампания против гриппа. На сегодняшний день вакцину получили уже больше 52% населения региона.По данным Роспотребнадзора, на 52-ю неделю в крае официально зарегистрировано 14,1 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что на 14,6% ниже показателей предыдущей недели и на 24,4% ниже уровня прошлого года.- Превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ отмечается среди взрослого населения, - отмечают в ведомстве.Вместе с тем, продолжается прививочная кампания против гриппа. На сегодня вакцину получили почти 1,2 млн человек за счет федерального бюджета и еще более 13 тысяч – за личный счет. В общей сложности – больше половины населения края.Вместе с тем специалисты настоятельно рекомендуют при первых признаках заболевания сразу обращаться за медицинской помощью.