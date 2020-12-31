Губернатор Виктор Томенко поздравил жителей с наступающим 2021 годом. Он отметил, что год был не самым простым, но всем вместе эту проверку удалось выдержать.- Лучшие качества, присущие нашему народу, помогали бороться с трудностями. С приходом пандемии огромные силы были направлены на самое главное - спасение жизни и здоровья людей. Наши врачи, медсестры, рискуя собой, каждый день проявляли героизм, сражаясь за каждого пациента. Низкий поклон всем, кто и сегодня находится на посту и выполняет свой профессиональный и человеческий долг, - говорит Томенко.Также в тексте поздравления говорится про взвешенные решения, связанные с ограничениями и послаблениями из-за коронавируса, которые в итоге позволили «удержать экономику».Отмечается, что в это сложное время предприятия продолжали выпускать продукцию, крестьяне собрали достойный урожай. И это притом, напомним, что у нас из-за засухи вводили режим ЧС. Продолжались строительство и ремонт дорог, школ, больниц и поликлиник.- Сердечно благодарим вас за самоотверженный труд, умение сплотиться и поддерживать друг друга, - пишется на сайте региона.