В четверг, 31 декабря, в Барнауле пожарные спасли во время пожара трех человек, еще 18 жильцов многоквартирного дома были эвакуированы – среди них четверо детей.Пожар произошел в десятиэтажке на улице Малахова, о возгорании сообщили в 1.28 ночи. Когда спасатели приехали, из квартиры уже валил дым.- Угарный газ - самое опасное при возгорании в многоэтажном доме, за считанные секунды дым поднимается вверх, создавая угрозу здоровью и жизни жильцов. Немедленно была организована эвакуация жильцов из опасной зоны, - сообщается на официальном сайте регионального МЧС.Площадь возгорания составила около двух квадратных метров. На место происшествия были направлены шесть единиц техники, 21 человек личного состава. Благодаря усилиям спасателей, никто не пострадал.