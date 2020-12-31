В Барнауле жители дома №19 на улице Сухэ-Батора накануне Нового года поздравили местного дворника. Они сделали ей подарок в благодарность за то, что в их дворе всегда чисто и уютно. Об этом сообщается в паблике «Инцидент Барнаул».– Сегодня мы от имени нашего дома 19 по улице Сухэ-Батора поздравили нашего дворника Фролову Антонину Николаевну с наступающим Новым годом! И вручили ей подарочный сертификат в М.Видео на покупку бытовой техники. Хочется, чтобы о ней узнал весь Барнаул. Благодаря её тяжёлой работе в нашем дворе в любую погоду всегда чисто и уютно. Хочется пожелать ей здоровья, счастья и исполнения желаний под новый год», - сообщила подписчица паблика Мария.В комментариях подписчики отметили, что жильцы дома молодцы и стоит почаще брать пример с таких добрых поступков.