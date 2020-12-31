В Барнауле перед Новым годом на еще одной теплокамере появился арт-объект. Ранее горожан радовал только паровозик на проспекте Красноармейском. Теперь в городе появился еще и расписной самовар. Его установила Сибирская генерирующая копания на улице Попова возле перинатального центра.– Зимой тепловые камеры парят (из-за большой разницы в температурах внутри и снаружи этого не избежать). Никаких неудобств такие арт-объекты не доставляют: не преграждают доступ внутрь тепловой камеры, а вот жителям города немного поднимают настроение, – пишут в пресс-службе СГК.В прошлом году паровозик всем так полюбился, что барнаульцы даже составили петицию, в которой требовали вернуть его на место тепловой камеры, когда тот убрали.Как сообщают энергетики, сегодня, 31 декабря, самовар будет парить не сильно, так как синоптики обещают температуру не ниже -21 градуса.