Коронавирус в 2020-м унес немало жизней. По данным оперштаба на 31 декабря, в Алтайском крае умерло 1 539 зараженных, все взрослые. Непосредственно от коронавируса скончались 877 человек; у 662 выявили иные причины смерти, но коронавирус явно поспособствовал.Общее число заболевших за год составляет 32 912 человек, в их числе 2 168 детей. Выздоровели всего 29 477 человек.За сутки зарегистрировано 213 новых случаев заболевания, выздоровело 370 пациентов, умерло 12 (от COVID-19 –семеро).Новый год в инфекционных госпиталях встретят 1782 больных ковидом и еще 1 061 пациент с вирусной пневмонией. Из них тяжелобольных 383, подключено к ИВЛ 109. В резерве остается 1 500 коек.Всего в крае на инфекцию обследовано 955 629 человек. Среднесуточный охват - 2551 человек. Количество тестирований с учетом повторных исследований за минувшие сутки – 2830, отметили в алтайском оперштабе.