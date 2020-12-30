В Барнауле назвали детскому саду № 273 дали название «Стрижи» в честь авиационной группы высшего пилотажа. Пилоты побывали там в сентябре на праздновании дня города.– Это новый детский сад, на момент визита авиационной группы, он был только открыт, поэтому мы и решили пригласить стрижей именно сюда. Детскому саду нужно было начать свою историю, а начать ее с патриотического воспитания детей с раннего возраста – очень правильное решение, – говорит председатель комитет по образованию города Андрей Муль.Во время визита в детсад «Стрижи» пообщались с детьми и их родителями, а также высадили деревья на территории. В детском саду создали уголок «На высоте», посвященный встрече с пилотами.