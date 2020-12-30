В Барнауле в тестовом режиме на линию выйдут два трамвая без кондукторов. Как сообщает начальник службы движения МУП «Горэлектротранс» Лариса Шубина, это вынужденные меры. Причина таких нововведений – в нехватке кондукторов.Из-за пандемии коронавируса сейчас на предприятии отсутствует почти половина штатных кондукторов.– Так как это в основном люди старшего поколения многие уволились или находятся на больничном. Мы провели анализ пассажиропотока, который показал, что в вечернее время на некоторых маршрутах электротранспорт перевозит от 90 до 150 пассажиров за рейс. Принято решение изучить возможность работы части трамвайных вагонов в режиме «без кондуктора». Принятые меры позволят не сокращать выпуск транспорта на линию и поддерживать необходимые интервалы движения трамваев, - сказала Лариса Шубина.Как только проблема кадров решится, трамваи перейдут в нормальный режим работы. А пока, начиная с 1 января, трамваи №1 и №2 будут выходить на линию без кондукторов с 5.30 до 10 часов утра и в период с 19.00 до 23.00 часов вечера.