В алтайском селе Санниково Первомайского района восстановили подачу горячей воды. В 2020 году на эти цели из краевого бюджета выделено более 16 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.– Районная администрация соответствующие судебные решения не исполняла, – отмечают в пресс-центре краевой администрации.В центральной котельной установили новый газовый котел и теплообменник, восстановили внутрипоселковую сеть горячего водоснабжения. На прошлой неделе провели опрессовку оборудования и запустили горячую воду. Сегодня подключиться к горячей воде могут жители 140 квартир многоквартирных домов №60, 40/1, 40/2 микрорайона Центрального села Санниково.Ранее жильцы Санниково пожаловались на проблемы с водой Дмитрию Медведеву, который приехал в Алтайский край с рабочим визитом.