Власти Алтайского края объяснили резкий скачок смертности, который зафиксировали в ноябре 2020 года. По отношению к ноябрю 2019 года прирост составил 85,3%.– Октябрь и ноябрь текущего года, действительно, стали для края очень тяжелыми. Вторая волна пандемии коронавируса вместе с резким эпидподъемом по ОРВИ и гриппу привели к серьезным потерям. Смертность в эти месяцы в крае резко возросла. В результате, с начала года ситуация в Алтайском крае выглядит следующим образом. За январь – ноябрь 2020 года прирост смертности к аналогичному периоду прошлого года составил 11,7%, – прокомментировали в правительстве Алтайского.При этом в сообщении пресс-службы губернатора отмечается, что рост смертности в 2020 году наблюдается на территории всей страны. В РФ этот показатель составил 13,9%, по Сибири – 12,5%.