В Барнауле 29 декабря произошел крупный пожар в пятиэтажном доме по улице Белинского. По информации регионального ГУ МЧС, сообщение о возгорании поступило 23:20.Когда пожарные приехали на место, в подъезде дома было уже сильное задымление. Главная задача спасателей на тот момент была – не допустить трагических последствий. По лестницам на на улицу пожарные вывели 17 человек, в том числе 15 взрослых и двоих детей.Для тушения пожара понадобилось 11 единиц техники и 40 человек личного состава. Как выяснилось, горела мебель и вещи в квартире на четвертом этаже. Всего за полчаса открытое горение ликвидировали, пожару не дали распространиться за пределы квартиры. В результате происшествия никто не пострадал.Причина пожара пока что не установлена.