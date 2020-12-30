Январские праздники в грядущем 2021 году на Алтае выдадутся аномально холодными. С 1 по 6 января вновь будут стоять морозы. Минимальные температура воздуха достигнут -35 С и ниже. Местами ожидается сильный мороз до -40 С.В региональном ГУ МЧС напоминают о рисках, связанных с низкими температурами. Во избежание пожара в жилье необходимо не оставлять без присмотра топящиеся печи и включённые электроприборы, ни в коем случае не допускать перекала печи, не перегружать электропроводку, включая одновременно несколько мощных бытовых приборов, не использовать самодельные обогреватели и другие электроприборы кустарного производства.Чтобы не допустить обморожения, не рекомендуется гулять при температуре ниже -20 градусов детям, пожилым и больным людям с хроническими заболеваниями. Лицо необходимо мазать специальным защитным кремом, и лучше отказаться от металлических украшений.