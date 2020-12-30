В пандемийный 2020 год в Алтайском крае собрали на 33 млн курортного сбора меньше, чем планировали. Об этом на пресс-конференции 29 декабря заявил начальник управления региона по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.По планам с курортного сбора в Белокурихе за текущий год должны были собрать 46 млн рублей, но по итогу в кассе оказалось лишь 13 млн рублей. Это связано и с простоем санаториев несколько месяцев из-за ковидных ограничений, и с решением на время отменить сбор.– При этом мы не расценивали бы это как потерю для отрасли. Наоборот, это было сделано как мера поддержки турбизнеса, чтобы туристы, выбирая маршрут поездки, делали свой выбор в пользу Алтайского края, – рассказал Евгений Дешевых.По прогнозам властей, в следующем году объем курортного сбора должен составить около 30 млн рублей. Такие расчеты сделаны с учетом уменьшения размера сбора с 50 до 30 рублей и его отмены для жителей Алтайского края.