За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили еще 211 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число зараженных превысило 32,6 человек. Выписались из больниц сразу 409 пациентов. Умерло 11 человек с коронавирусом. В десяти случаях причиной смерти стал именно COVID-19.Как сообщает региональный оперштаб, сегодня на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденным коронавирусом находятся 1958 человек. Кроме этого, там лежат 1059 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.На данный момент в крае насчитывается более 400 тяжелобольных пациентов, из них свыше 100 подключены к аппаратам ИВЛ. В госпиталях остается 1326 свободных койко-мест.Дома лечатся 39 человек, которые болеют ковидом бессимптомно и 822 пациента, у которых диагностировали вирусную пневмония, сходную с COVID-19.