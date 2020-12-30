28 декабря в Алтайском крае прошел аукцион, на котором продали два самолета «Ан-2». Как сообщает «Банкфакс» Алтайкрайимущество уже не раз пыталось найти для них нового хозяина на торгах, но этого не удавалось. Наконец воздушные судна купило акционерное общество из Новосибирска.Один самолет продали за 229 900 рублей, а второй — за 256 300 рублей. Это чуть выше изначально заявленной цены – 209 тысяч и 233 тысячи рублей соответственно. В аукционной документации уточнялось, что это советские легкие многоцелевые воздушные судна, которые используются как сельскохозяйственные, спортивные, транспортные, учебные, пассажирские самолеты и состоят на вооружении ВВС многих стран.На момент продажи одному самолету исполнилось 38 лет, другой отслужил 43 года. Их уже потрепала жизнь, тем не менее, покупатели нашлись.