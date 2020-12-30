Лютые морозы по -40 в Алтайском крае наконец-то отступили. В предновогодние дни в регионе значительно потеплеет. Температура поднимется до -6. О прогнозе погоды рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.– В среду, 30 декабря, будет пик тепла. В следующие дни в регионе прогнозируем похолодание, –рассказала «Комсомольской правде – Барнаул» Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.В Алтайском крае 30 декабря температура воздуха составит -6,-11 градусов, местами по западу -12,-17 градусов. На большей части территории ожидается снег, местами метели. На дорогах образуется гололедица. Ветер южный, 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с.В Барнауле сегодня термометр покажет -15,-17 градусов с похолоданием к концу дня до -24,-26 градусов. Временами возможен небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 2-7 м/с.