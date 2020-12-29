Прокуратура добилась через суд чтобы городская администрация выкупила в аварийном доме квартиру, как того требует закон.Как сообщает ИА «Банкфакс» со ссылкой на ведомство, разбирательство длилось почти год. В мае этого года Центральный районный суд постановил, что ответчик (комитет ЖКХ) должен выкупить квартиру собственника за 1,13 млн рублей. Мэрия с таким вердиктом не согласилась и подала апелляцию.Пересмотр проходит в краевом суде. Администрация настаивала на том, что время переселения еще не наступило, а прокуратура на том, что сроки уже истекли.- Суд в итоге посчитал, что право гражданина на получение выкупа за свою квартиру не зависит от того, какие временные рамки прописаны в муниципальной программе переселения граждан из аварийного жилья, - пишет источник.В итоге вторая инстанция встала на сторону владельца квартиры.