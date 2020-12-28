В Барнауле рядом с Нагорным парком может появиться новый жилой комплекс. Там освободились лакомые 30 соток, пригодные под застройку, сообщает Алтайский портал недвижимости.Участок довольно большой там легко можно построить несколько зданий. К примеру, на 30 сотках можно легко построить здание площадью до трех тысяч квадратных метров, если заморочиться, то и больше.Там уже есть необходимые коммуникации, земля относится к категории ИЖС. По правилам застройки и землепользования, земля отнесена к зоне Ж-4, которая позволяет возводить здесь малоэтажные дома, в том числе таунхаусы максимум по три этажа или до 15 метров. Также разрешается размещать магазины, кафе, спортивные объекты, музеи, гостиницы, храмы, деловые центры и прочие здания с такими же предельно допустимыми параметрами по высоте, пишет портал.Чуть дальше от участки уже относятся к зоне, которая допускает возведение высотных жилых домов до 25 этажей или 75 метров, а также здания любых направлений социальной, административной и коммерческой деятельности. Сейчас этот периметр застроен частными домами, среди них есть как современные, так и ветхие.