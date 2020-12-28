В ГМИЛИКА открылась выставка о русском самоваре и традициях чаепития «Чайная машина – русский самовар». Она сформирована из собственного фонда и частных коллекций.- Когда, как ни сейчас – в холодный зимний месяц – хочется домашнего тепла и уюта? И если сегодня часто всю семью за столом объединяет телеэкран, то для наших предков сто и даже двести лет назад такую роль бессменно играл самовар и связанная с ним церемония чаепития. Стремительный рост популярности чая вызвал столь же бурное развитие производства самоваров. В одном только городе Туле к середине XIX в. было двадцать восемь самоварных фабрик, выпускавших около ста двадцати тысяч самоваров в год, - пишет официальный сайт города.Помимо продукции тульских предприятий Российской империи и заводов СССР на выставке можно будет увидеть и такие необходимые для чаепития предметы, как фарфоровые чашки и блюдца, оригинальные чайные ложки и искусно сделанные подстаканники.Отдельный раздел выставки составили открытки с репродукциями произведений знаменитых художников, отражающих любовь к чаю.Также сотрудниками музея подготовлено несколько связанных с представленными экспонатами интерактивных заданий, выполнив которые посетители, при желании, смогут закрепить полученную информацию.Выставка продолжит работу до 17 января будущего года.