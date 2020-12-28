В Барнауле с крыши сошла снежная «лавина». Об этом на полном серьезе пишет местная группа «Барнаул 22».- Сегодня со здания на Строителей, 34 сошла снежная лавина. Снег упал прямо возле крыльца, - сообщает паблик.В реальности это больше похоже на то, что коммунальщики скидывают снег с крыши.- А что, там кто-то специально стоял и ждал схода? – пишет горожанин Илья Хворов.- Да там, наверное, рабочие работали, что-то не верится мне, чтобы автор снимал здание просто так в тот самый момент, когда снег упадет, - говорит другой подписчик паблика Алексей Иванов.- Лавин вы не видели. Это снежок упал, - пишет кто-то опытный.