Для барнаульцев возвели еще два снежных городка. Их построили на Потоке и в Ленинском районе.Новогодний городок Октябрьского района расположен перед зданием по ул. Германа Титова, 9. Как сообщают в пресс-службе мэрии, здесь разместили 14-метровую искусственную ель, украшенную гирляндами и игрушками. Также на территории установили светящиеся шары на ледяных постаментах и сделали две небольшие горки для детей. Изо льда вырезали фигуры Деда Мороза, Снегурочки и Символа года, а также цифры «2021».В Ленинском районе закончили делать снежный городок на площади Мира.– Главная елка района каждый вечер зажигает свои огни, ледяные фигуры с подсветкой уже стали объектами для фотосессий горожан, – пишут в пресс-центре горадминистрации.Напомним, ранее в Барнауле опровергли существование страшной Снегурочки.