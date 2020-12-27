Алтайский край попал в число регионов, где люди больше всего недовольны работой властей во время пандемии. Об том пишет пишет Forbes со ссылкой на результаты исследования Media Research Family.Аналитики изучили, как пользователи соцсетей из разных регионов оценивают усилия российских властей в борьбе с коронавирусом. Специалисты судили по опубликованным сообщениям. Больше всего недовольства отметили в Мурманской и Челябинской областях. Там негатива из всего объема сообщений – 42%. В пятерке лидеров оказался Алтайский край вместе с Краснодарским краем и Калининградской областью. Доля негативных сообщений об алтайских властях составила 38%. Жители региона выражали недоверие к российской программе вакцинации, программе выдачи бесплатных лекарств заболевшим коронавирусом, а также критиковали решения властей о введении дополнительных ограничительных мер.Как отмечают специалисты, ключевая проблема, объединяющей критические сообщения, это недоверие местному руководству из-за двойных стандартов и непоследовательности во введении карантинных мер.