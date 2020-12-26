Часть посетителей торгового центра «Огни» экстренно эвакуировали из здания из-за сработавшей пожарной сигнализации. Об этом с места событий сообщает корреспондент «Комсомольской правды» - Барнаул Анна Семина.- Эвакуация коснулась только посетителей кинотеатра. Остальной ТЦ работает в обычном режиме. Эвакуированных людей провели по улице и завели через другой вход. На вопрос, что это вообще было, администраторы лишь развели руками, - сообщает корреспондент.По приблизительной оценке, из всех залов кинотеатра вывели около 100 человек – должны были начаться сразу несколько сеансов.Повезло, что эвакуация произошла до начала фильма, пока шла реклама.- Зашла потом через центральный вход. Подошла к кнотеатру, а он открыт. Они плечами пожимают. Может, правда, тренировка была. Как раз прозвучало объявление о том, что сотрудники готовы помочь в случае пожара и где находятся эвакуационные выходы. И почти сразу сирена включилась, - рассказывает Семина.