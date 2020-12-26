В Барнауле десять частных жилых домов остались без отопления, и это при температуре -35 градусов! Коммунальная авария произошла на улице Горно-Алтайская, 34. Об этом в субботу, 26 декабря сообщает пресс-центр городской администрации.По данным мэрии, на месте работает бригада СГК, восстановить подачу тепла планируют к 12 часам дня.Еще одна авария произошла на теплосети на пересечении улиц 80 Гвардейской Дивизии и Эмили Алексеевой. Порыв на трубопроводе повлек выход воды на проезжую часть. Ограничений подачи тепла потребителям нет.- Аварийные бригады ведут работы по устранению коммунальных аварий в Барнауле, - сообщается на официальном сайте города.