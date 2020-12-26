В этом году Медиашкола НКО провела мероприятия, в которых приняло участие около 5 тысяч человек. Это блогеры, представители некоммерческих организаций, журналисты. Общаясь с ними, стало понятно, что представители НКО часто не знают, как своими новостями заинтересовать медиапространство, и почему журналисты редко читают пресс-релизы о деятельности общественников.Поскольку 2020-ый прошел в условиях пандемии, то было принято решение в конце года провести онлайн-конференцию, на которой медиаэксперты ответят на самые частые вопросы представителей НКО.Конференция «Онлайн-понедельник» с Медиашколой НКО состоится 28 декабря.В ней примут участие Александр Чекшин, руководитель проекта «Открытые НКО» расскажет об опыте взаимодействия с медиа и о новых форматах подачи материала.Юлия Загитова, основатель Медиашколы НКО объяснит, как выстроить личные коммуникации с журналистами. Кристина Селезнёва, руководитель направления связей с общественностью благотворительного фонда «Дети-Бабочки» поделится опытом создания успешных промо-акций со СМИ.К конференции можно будет подключиться из любой точки страны. Участие бесплатное. Зарегистрироваться можно по адресу mediaschoolnko@gmail.comМедиашкола НКО - команда экспертов, которая делится опытом медиапродвижения с некоммерческими организациями. Проект существует с 2018 года. За это время он успел зарекомендовать себя как современную сетевую обучающую школу. Участниками Медиашколы НКО стали уже более 1500 сотрудников из общественных организаций со всей России.