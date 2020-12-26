На переоборудование школьных пищеблоков в Алтайском крае потратили 150 млн рублей. Деньги пошли на закупку оборудования в 795 школьных пищеблоках и столовых.Это связано с решением с начала этого учебного года бесплатно кормить младшеклассников, для этого создана необходимая инфраструктура.- Приобретено около семи тысяч единиц оборудования - технологического, холодильного, нейтрального, а также электрические плиты, пароконвектоматы и гастроемкости к ним, холодильные, жарочные и расстоечные шкафы, конвекционные печи, тестомесы, картофелеочистительные и овощерезательные машины, пищеварочные котлы, электромясорубки, водонагреватели, моечные ванны, производственные столы и вытяжные зонты, - поясняет начальник отдела реализации федеральных и региональных программ и конкурсных процедур Министерства образования и науки края Инна Остякова.По данным Минобра, пищеблоки соответствуют санитарным нормам, их техническую модернизацию продолжат в 2021 году.