Вечером 24 декабря в Онгудайском районе на Чуйском тракте произошло смертельное ДТП. Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Республике Алтай, столкнулись ВАЗ-2121 и Hyundai NF.Предварительно установлено, что 62-летний водитель «Нивы» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Hyundai NF, которым управлял житель Свердловской области. Он двигался со стороны села Онгудай в направлении Шебалино,В результате лобового столкновения водитель и пассажир автомобиля ВАЗ от полученных травм скончались на месте происшествия еще до приезда скорой помощи.Водителя иномарки и его пассажир с полученными травмами госпитализировали в больницу. Сейчас по факту ДТП проводится проверка в порядке ст. 144-145 УПК РФ. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.