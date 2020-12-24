В Барнауле 24 декабря автомобиль сбил двух человек на остановке. Пострадавших доставили в больницу.ДТП произошло в 8:40 на проспекте Ленина, в районе дома № 120Д. Предварительно установлено, что 29-летний водитель Toyota Corolla не справился с управлением и сбил двух пешеходов. В момент аварии они выходили из автобуса на остановке.В результате ДТП травмы получили 15-летняя девочка и 34-летняя женщина. Пострадавших доставили в больницу для оказания помощи.Известно, что ранее водителя лишили прав, у автомобиля была аннулирована регистрация. Полицейские проводят проверку по факту этого ДТП.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВодитель управделами правительства Алтайского края насмерть сбил женщинуМужчину отстранили от работы, проводится служебное расследование (подробнее)