Инженера ГУП дорожного хозяйства Алтайского края «Южное дорожно-строительное управление» обвиняют в получении взяток. Правоохранители завершили расследование этого уголовного дела.По данным следствия, мужчина с 2017 по 2019 год частями получал деньги от руководителей трех предприятий за выбор этих организации в качестве единственного поставщика товаров на предприятие и заключении с ними договоров поставки, а также за предоставление данным контрагентам заявок, служащих основаниями для поставок отдельных партий товарно-материальных ценностей в ГУП. Всего правоохранители доказали три эпизода взяточничества на общую сумму более 300 тыс. рублей.Во время предварительного следствия обвиняемый признал свою вину.– В обеспечение гражданского иска, взыскания штрафа и возможной конфискации имущества следствием наложен арест на его имущество общей стоимостью более 2 млн рублей, – добавили в ведомстве.Следователи собрали достаточно доказательств, уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕБывшего таможенника будут судить за получение взяткиОн должен был пропустить через границу контрафактный товар (подробнее)